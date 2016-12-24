Игрок "Спартака" Толпеко не считает, что "Витязь" был сильнее его команды в матче КХЛ

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МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Подмосковный "Витязь" не был намного сильнее московского "Спартака" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Денис Толпеко.
"Спартак" дома проиграл "Витязю" со счетом 2:5.
"Мы пропустили две шайбы в меньшинстве, не смогли переломить игру. Считаю, что команда сегодня старалась, билась, но соперник нас наказал. Не могу сказать, что "Витязь" нас переиграл, "перевозил", игра была достаточно равна, где-то мы не реализовали свои моменты, так случилось. Мы могли перевернуть игру, были моменты, но не случилось", - сказал Толпеко.
"Здесь все переворачивается каждый день, будем выходить и биться в каждой игре, чтобы попасть в плей-офф. Шансы есть всегда", - заявил форвард, отвечая на вопрос о шансах столичной команды попасть в плей-офф.
"Спартак" после 42 матчей набрал 56 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей- офф на 10 баллов.