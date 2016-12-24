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Авербух: Медведева выросла из чемпионки мира в звезду фигурного катания

Спорт
24 декабря, 21:23 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Серебряный призер ОИ-2002 подчеркнул, что Медведева прибавляет от старта к старту
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка России - 2017 Евгения Медведева сумела вырасти из чемпионки мира в суперзвезду фигурного катания. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр - 2002, хореограф-постановщик Илья Авербух.

В субботу Медведева выиграла чемпионат России, сумев не только улучшить, пусть и неофициально, три своих лучших результата, являющихся рекордами мира, но и удивить даже собственных тренеров. Фигуристка в конце программы выполнила незапланированный каскад из тройного сальхова и двух тройных тулупов.

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"От души поздравляю Женю, она сделала колоссальный скачок в этом сезоне - от чемпионки мира, которая всех покорила своей техникой в прошлом сезоне, до звезды фигурного катания, - подчеркнул Авербух. - Свидетельство тому зал, который стоя ей аплодировал, а в России поднять зал куда сложнее, чем в любой другой стране мира, такое случается только при исключительном выступлении. Таковым оно у Жени и было".

Авербух подчеркнул, что Медведева прибавляет от старта к старту.

"Видно, как Женя прибавляет от старта к старту, может это и незаметно для неспециалистов, но для меня, как для ее постановщика, это хорошо видно - сегодня ее выступление было лучшим в сезоне, она блестяще передала эмоции", - отметил он.

Спортсменка по сумме короткой и произвольной программ набрала 233,57 балла.

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