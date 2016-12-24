Авербух: серебро чемпионата России Загитовой - серьезная заявка на будущий сезон

СМИ: китайский "Шанхай СИПГ" готов заплатить "Зениту" за Витселя €25 млнСпорт 24 декабря, 22:34
Оппозиция призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за резолюции Совбеза ООНМеждународная панорама 24 декабря, 22:32
Главный тренер "Авангарда" Канарейкин дисквалифицирован на один матч КХЛСпорт 24 декабря, 22:22
Норвежский Тронхейм может принять финал КМ по лыжным гонкам вместо ТюмениСпорт 24 декабря, 22:17
Авербух: серебро чемпионата России Загитовой - серьезная заявка на будущий сезонСпорт 24 декабря, 21:40
Лэмпард рассчитывает вернуться в "Челси" в качестве футболистаСпорт 24 декабря, 21:38
Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над МосквойОбщество 24 декабря, 21:37
Авербух: Медведева выросла из чемпионки мира в звезду фигурного катанияСпорт 24 декабря, 21:23
МВД Турции: убийца посла РФ в Анкаре не был террористом-одиночкойМеждународная панорама 24 декабря, 21:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная награда чемпионата России 14-летней фигуристки Алины Загитовой - это серьезная заявка на следующий сезон. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр - 2002, хореограф-постановщик Илья Авербух.
"Это серьезная заявка на будущий сезон, - отметил Авербух. - Девочки имеют свойство меняться от сезона к сезону, но потенциал у этой фигуристки гигантский. Уверен, если она сохранит свою форму к следующему году, она сможет тягаться и с Женей Медведевой".
Для Загитовой это был первый взрослый чемпионат России, в силу возраста спортсменка пока не претендует на участие в чемпионате Европы. На турнир попадают две лучшие спортсменки чемпионата России, участие в турнире себе обеспечили победительница турнира Медведева и Мария Сотскова, ставшая третьей.