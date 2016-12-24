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Авербух: серебро чемпионата России Загитовой - серьезная заявка на будущий сезон

Спорт
24 декабря, 21:40 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Для 14-летней фигуристки это был первый взрослый чемпионат России, в силу возраста спортсменка пока не претендует на участие в чемпионате Европы
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Алина Загитова

Алина Загитова

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная награда чемпионата России 14-летней фигуристки Алины Загитовой - это серьезная заявка на следующий сезон. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр - 2002, хореограф-постановщик Илья Авербух.

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"Это серьезная заявка на будущий сезон, - отметил Авербух. - Девочки имеют свойство меняться от сезона к сезону, но потенциал у этой фигуристки гигантский. Уверен, если она сохранит свою форму к следующему году, она сможет тягаться и с Женей Медведевой".

Для Загитовой это был первый взрослый чемпионат России, в силу возраста спортсменка пока не претендует на участие в чемпионате Европы. На турнир попадают две лучшие спортсменки чемпионата России, участие в турнире себе обеспечили победительница турнира Медведева и Мария Сотскова, ставшая третьей.

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