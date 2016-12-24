Лэмпард рассчитывает вернуться в "Челси" в качестве футболиста

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Английский полузащитник Фрэнк Лэмпард рассчитывает на возвращение в лондонский "Челси" в качестве футболиста. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.

"Я чувствую себя нужным, я в хорошей форме, - сказал 38-летний игрок. - Я не чванлив и не перебираю все варианты досконально, но это (переход в "Челси" - прим. ТАСС) подходит идеально и для меня, и для моей семьи".

Также он отметил, что примет решение о своей дальнейшей карьере в январе.

Лэмпард выступал за "Челси" в период с 2001 по 2014 годы, с 2014 по 2015 гг. он играл за английский "Манчестер Сити". Затем перешел в клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Нью-Йорк", однако осенью объявил о намерении покинуть американский клуб после истечения срока контракта (31 декабря).