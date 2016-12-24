Футбольный клуб "Лейпциг" выкупит "Ред Булл Арену" за €70 млн

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Руководство немецкого футбольного клуба "Лейпциг" подписало договор о намерении выкупить домашний стадион команды "Ред Булл Арену" с владельцем сооружения предпринимателем Микаэлем Кльмелем за €70 млн. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
"Лейпциг" арендует стадион с 2010 года. Руководство футбольного клуба планирует увеличить его вместимость с 42 500 до 57 000 зрителей. Сделку должны одобрить власти города.
"Центральный стадион" был построен в 1956 году. До 1998 года, когда он был перестроен, вмещал 10 тысяч зрителей. В 2006 году на арене были сыграны пять матчей чемпионата мира по футболу. В 2010 году "Лейпциг" взял стадион в аренду и переименовал в "Ред Булл Арену".
"Лейпциг", основанный в 2009 году, идет на втором месте в чемпионате Германии. В высшем дивизионе команда проводит первый сезон.