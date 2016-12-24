Главный тренер "Авангарда" Канарейкин дисквалифицирован на один матч КХЛ

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МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Главный тренер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Федор Канарейкин дисквалифицирован на один матч после игры регулярного чемпионата лиги против минского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Встреча между командами состоялась 23 декабря и завершилась победой "Динамо" со счетом 1:0. Отмечается, что наказание к Канарейкину применено согласно правилу 551 (Оскорбление судей и неспортивное поведение), также за данное нарушение он был оштрафован.