Федерация футбола Китая собирается ужесточить лимит на легионеров

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федерация футбола Китая предложила ужесточить лимит на легионеров в чемпионате страны. Об этом сообщает портал Gb Times.

Ограничения хотят ввести для больших возможностей развития местных игроков в чемпионате Китая. По нынешнему регламенту в заявке клуба могут быть пять иностранцев, один из которых должен быть из Азии. Федерация хочет сократить общее число до четырех человек, один из которых должен быть из Азии.

Если изменения будут приняты, то формат будет соответствовать регламенту Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК).

В Китае в настоящее время играют такие иностранные футболисты, как Халк, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо. Полузащитник "Челси" Оскар перейдет в "Шанхай СИПГ" в январе.