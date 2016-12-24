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Десять бойцов смешанного стиля из Ингушетии победили в турнире "Дорога в М1"

Спорт
24 декабря, 23:54 UTC+3 МАГАС МАГАС 24, декабря. /ТАСС
Победители получили право участия в турнирах M-1 Challenge
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МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Десять спортсменов из Ингушетии победили в прошедшем в республике турнире по смешанным единоборствам "Дорога в М1". Об этом ТАСС сообщили в Минспорте региона.

"Во Дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани прошел V международный турнир по смешанным единоборствам "Дорога в М1", в рамках которого состоялись 23 боя, в 10 из которых победу праздновали спортсмены из республики", - отметили там.

В этом турнире приняли участие одни из лучших бойцов смешанного стиля из Чечни, Дагестана, Якутии, Украины, подчеркнули в пресс-службе.

Победители поединков получили право участия в турнирах M-1 Challenge.

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