Десять бойцов смешанного стиля из Ингушетии победили в турнире "Дорога в М1"

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МАГАС, 24 декабря. /ТАСС/. Десять спортсменов из Ингушетии победили в прошедшем в республике турнире по смешанным единоборствам "Дорога в М1". Об этом ТАСС сообщили в Минспорте региона.
"Во Дворце спорта имени Берда Евлоева в Назрани прошел V международный турнир по смешанным единоборствам "Дорога в М1", в рамках которого состоялись 23 боя, в 10 из которых победу праздновали спортсмены из республики", - отметили там.
В этом турнире приняли участие одни из лучших бойцов смешанного стиля из Чечни, Дагестана, Якутии, Украины, подчеркнули в пресс-службе.
Победители поединков получили право участия в турнирах M-1 Challenge.