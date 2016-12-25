Клуб КХЛ "Нефтехимик" подписал контракт с Андреем Первышиным

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Защитник Андрей Первышин перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик". Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

До этого Первышин выступал за новокузнецкий "Металлург". В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, а которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 передачи).

В разные годы защитник играл за "Локомотив", "Спартак", "Авангард", СКА, ЦСКА, "Сочи", "Трактор". В составе "Ак Барса" дважды становился обладателем Кубка Гагарина.