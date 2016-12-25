"Сан-Паулу" заинтересован в приобретении футболиста "Зенита" Маурисио

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб "Сан-Паулу" намерен приобрести полузащитника российского "Зенита" Маурисио. Об этом сообщает портал Esportes.
По данным интернет-ресурса, в 28-летнем бразильце заинтересован главный тренер клуба Рожерио Сени, который ищет игрока на позицию центрального полузащитника. Отмечается, что "Сан-Паулу" сделает официальное предложение по трансферу футболиста в ближайшие дни. Срок контракта бразильца с санкт-петербургским клубом истекает летом 2019 года.
Маурисио перешел в "Зенит" в январе 2016 года из грозненского "Терека", в котором провел шесть сезонов. Также он выступал за бразильские "Коринтианс" и "Флуминенсе". В первой части чемпионата России полузащитник сыграл 13 матчей.