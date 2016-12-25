Владимир Ткачев продлил контракт с клубом КХЛ "Адмирал" до 2018 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий Владимир Ткачев продлил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" до 30 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба команды из Владивостока.

"21-летний нападающий, ставший открытием нынешнего сезона в КХЛ, подписал новый контракт с "Адмиралом" до 30 апреля 2018 года. Таким образом, Ткачев и следующий сезон проведет во Владивостоке", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне форвард провел в регулярном чемпионате 39 матчей, в которых набрал 32 (14 шайб + 18 передач) очка.