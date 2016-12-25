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Бывший чемпион мира по боксу Майорга избит неизвестным на автозаправке

Спорт
25 декабря, 8:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Причиной спора между двумя мужчинами стало место в очереди на заправку
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Рикардо Майорга

Рикардо Майорга

© EPA/TANNEN MAURY

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) никарагуанец Рикардо Майорга был избит неизвестным мужчиной. Об этом сообщает портал boxingscene.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в Никарагуа. Между 43-летним спортсменом и неизвестным мужчиной завязался спор из-за очереди на заправку автомобиля. Затем незнакомец достал биту и несколько раз ударил ею боксера, в частности, разбив ему в кровь лицо, и скрылся с места происшествия.

Майорга становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, в которых одержал 31 победу, девять раз проиграл, еще один поединок завершился ничьей.

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