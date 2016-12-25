Бывший чемпион мира по боксу Майорга избит неизвестным на автозаправке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) никарагуанец Рикардо Майорга был избит неизвестным мужчиной. Об этом сообщает портал boxingscene.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в Никарагуа. Между 43-летним спортсменом и неизвестным мужчиной завязался спор из-за очереди на заправку автомобиля. Затем незнакомец достал биту и несколько раз ударил ею боксера, в частности, разбив ему в кровь лицо, и скрылся с места происшествия.

Майорга становился чемпионом мира в полусреднем и первом среднем весе. Всего на профессиональном ринге он провел 41 бой, в которых одержал 31 победу, девять раз проиграл, еще один поединок завершился ничьей.