Футболист ПСЖ Ди Мария может перейти в один из китайских клубов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полузащитник французского клуба ПСЖ Анхель Ди Мария может перейти в один из китайских клубов. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Отмечается, что агент 28-летнего аргентинца Жорже Мендеш уже провел переговоры с китайской командой. Ее название не уточняется.

Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 21 матч, забил три мяча и отдал семь результативных передач.