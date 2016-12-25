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Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Спорт
25 декабря, 9:59 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Европейское первенство пройдет в чешской Остраве с 25 по 29 января
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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Станислав Красильников/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган.

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Право выступить на турнире завоевали два первых номера по итогам чемпионата России, третьего определили специалисты ФФККР.  Также согласно спортивному результату на чемпионате России были определены трое запасных в каждой дисциплине.

В женском одиночном катании на ЧЕ-2017 Россию представят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском - Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун.

В парном катании в Остраве выступят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах - Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

Также при формировании окончательного состава на чемпионат Европы будут учитываться результаты Кубка России, который пройдет с 12 по 18 февраля в Саранске. "В финале Кубка России мы планируем посмотреть всех, кто не отобрался на чемпионат Европы, - отметил Коган. - Если кого-то будет необходимо заменить, мы будет учитывать результаты этого турнира".

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января 2017 года.

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