Коган: серебро фигуристки Загитовой стало основным сюрпризом чемпионата России

Игры 13-го тура чемпионата России по волейболу начнутся с минуты молчанияСпорт 25 декабря, 11:33
Глава СПЧ считает ужасной трагедию с самолетом Ту-154Происшествия 25 декабря, 11:30
Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"Спорт 25 декабря, 11:30
Ансамбль имени Александрова. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:23
Собянин: уходящий год был удачным для МосквыОбщество 25 декабря, 11:22
Катастрофы самолетов Ту-154 с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 25 декабря, 11:15
Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофыСпорт 25 декабря, 11:08
Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
Доктор Лиза числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи Ту-154Происшествия 25 декабря, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная медаль чемпионата России по фигурному катанию 14-летней Алины Загитовой стала основным сюрпризом турнира, завершившегося на челябинской арене "Трактор". Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
"На турнире были неожиданности - от некоторых фигуристов ждали более стабильных результатов, от некоторых не ожидали таких уверенных прокатов. И здесь речь идет прежде всего об Алине Загитовой - она показала достойное катание с прекрасными прыжками, вращениями, - подчеркнул он. - Спортсменка на взрослом уровне с первого раза показала, что конкурентоспособна на всех соревнованиях. Сейчас она будет готовиться к первенству России и стараться отобраться на чемпионат мира среди юниоров".
Загитова является ученицей известного российского тренера Этери Тутберидзе.