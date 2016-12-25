Коган: серебро фигуристки Загитовой стало основным сюрпризом чемпионата России

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряная медаль чемпионата России по фигурному катанию 14-летней Алины Загитовой стала основным сюрпризом турнира, завершившегося на челябинской арене "Трактор". Таким мнением с журналистами поделился генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"На турнире были неожиданности - от некоторых фигуристов ждали более стабильных результатов, от некоторых не ожидали таких уверенных прокатов. И здесь речь идет прежде всего об Алине Загитовой - она показала достойное катание с прекрасными прыжками, вращениями, - подчеркнул он. - Спортсменка на взрослом уровне с первого раза показала, что конкурентоспособна на всех соревнованиях. Сейчас она будет готовиться к первенству России и стараться отобраться на чемпионат мира среди юниоров".

Загитова является ученицей известного российского тренера Этери Тутберидзе.