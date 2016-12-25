Коган: жаль, что на чемпионате России по фигурному катанию только три места на пьедестале

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган признался, что ему жаль, что мест на пьедестале на чемпионате России в Челябинске было только три.
"Это был чемпионат, на котором была самая высокая конкуренция в каждом из видов, - сказал Коган журналистам. - Подчеркну - жаль, что всего три места на пьедестале. Много достойных спортсменов с прекрасным катанием не смогли подняться на пьедестал и многие продемонстрировали программы, которые будут более чем конкурентоспособны на европейском и на мировом уровнях".
"По уровню организации чемпионат России в Челябинске стал лучшим в истории. Коллегам здесь было чему поучиться, причем не только из городов, претендующих на право проведения чемпионатов России, но и тех, кто претендует на чемпионаты Европы и мира. Команда оргкомитета турнира в Челябинске не только профессионально отнеслась к своему делу, во главе с губернатором Борисом Дубровским она показала, что Челябинск всей душой открыт для проведения крупнейших спортивных форумов страны", - подчеркнул он.
Как напомнил генеральный директор ФФККР, после Олимпиады в Сочи было принято решение проводить турниры в разных городах страны, популяризируя таким образом фигурное катание.
"В прошлом году в Екатеринбурге были полные трибуны, в Челябинске в нынешнем году билеты закончились за две недели до старта - интерес к соревнованиям огромный", - сказал Коган.
Чемпионат России по фигурному катанию проходил в Челябинске с 22 по 25 декабря. Предолимпийский чемпионат России 2017 года пройдет в Санкт-Петербурге.