Федерер: необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом в теннисе

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая "ракетка" мира швейцарский теннисист Роджер Федерер считает, что необходимо увеличить затраты на борьбу с допингом. Слова спортсмена приводит издание The Telegraph.
"При тех деньгах, которые присутствуют в нашем спорте, на борьбу с допингом тратится очень мало средств, - сказал Федерер. - Мне это кажется логичным. В прошлом у нас были некоторые проблемы с допингом, правда это не было повсеместно. Но я хотел бы видеть больше средств, в этом нет никаких сомнений".
Ранее издание Times сообщало об отсутствии допинг-контроля на некоторых турнирах Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).