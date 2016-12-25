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Авербух: судьба дала фигуристу Ковтуну шанс, который он должен использовать

Спорт
25 декабря, 10:44 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК корр. ТАСС, Вероника Советова
Ковтун попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы по решению специалистов федерации
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Максим Ковтун

Максим Ковтун

© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Судьба предоставила Максиму Ковтуну, вошедшему в состав сборной России на чемпионат Европы, шанс, который он должен использовать. Таким мнением с ТАСС поделился серебряный призер Олимпийских игр, известный хореограф- постановщик Илья Авербух.

В воскресенье исполком Федерации фигурного катания на коньках России утвердил состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы в чешской Остраве. Бронзовый призер чемпионата России Максим Ковтун попал в состав решением специалистов федерации.

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"Я считаю, что Макс готов на все сто, он все может, и мы ждем от него результата, - подчеркнул Авербух. - Это судьба, она предоставила ему шанс, который нужно использовать - все это не случайно. Часто случается так, что тот, кто попадает на тот или иной турнир в последний момент, может стать там лучшим".

На чемпионате России в Челябинске Ковтун допустил ряд ошибок в коротком прокате, став седьмым. Но произвольная программа удалась ему гораздо лучше, что позволило ему в итоге подняться на третью ступень пьедестала.

Ковтун - двукратный призер чемпионатов Европы, на турнире 2015 года в Стокгольме он был вторым, в 2016 году в Братиславе - третьим.

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