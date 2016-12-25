Новокузнецкий "Металлург" расторг контракт с хоккеистом Бердниковым

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новокузнецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" расторг контракт с нападающим Романом Бердниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О команде, в которой продолжит карьеру 24-летний форвард, не сообщается.

В составе "Металлурга" Бердников, пополнивший состав новокузнечан по ходу сезона, провел 10 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.