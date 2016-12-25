Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA

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Команда Поветкина может начать разбирательство с VADAСпорт 25 декабря, 11:03
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательство с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды", - сказал Рябинский.
В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
Команда российского боксера запросила вскрытие допинг-пробы "Б".