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Команда Поветкина может начать разбирательство с VADA

Спорт
25 декабря, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Как сообщил ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, он устал "отбивать спортсменов от этой ерунды"
Материал из 1 страницы
Александр Поветкин и Андрей Рябинский (слева направо)

Александр Поветкин и Андрей Рябинский (слева направо)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательство с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA). Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды", - сказал Рябинский.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

Команда российского боксера запросила вскрытие допинг-пробы "Б".

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