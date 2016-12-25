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Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы

Спорт
25 декабря, 11:08 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи
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Матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Локомотив" (Ярославль)

Матче чемпионата КХЛ между командами ЦСКА (Москва) и "Локомотив" (Ярославль)

© Елена Руско/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Локомотивом" начнется с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.

Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 26 декабря.

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