Матч КХЛ ЦСКА - "Локомотив" начнется с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы

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МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и "Локомотивом" начнется с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе армейского клуба.
Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.
Матч ЦСКА - "Локомотив" пройдет 26 декабря.