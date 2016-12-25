Биатлонист Малышко выиграл спринт на "Ижевской винтовке"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Биатлонист Дмитрий Малышко выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка России "Ижевская винтовка".

Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 28 минут 15,3 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Алексей Слепов (+15,2; 2), третье место у Петра Пащенко (+27,0; 1).

"Ижевская винтовка" является отборочным стартом для россиян на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.