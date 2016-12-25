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Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы Ту-154

Спорт
25 декабря, 11:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров
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МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ближайшие матчи баскетбольной Единой лиги ВТБ будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Об этом ТАСС сообщил президент турнира Сергей Кущенко.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело.

"Ближайшие матчи будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах этой страшной трагедии", - сообщил Кущенко.

25 декабря в чемпионате Единой лиги сыграют "Парма" и УНИКС, а 26 декабря ЦСКА - "Енисей".

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