"Байкал-Энергия" обыграла "Кузбасс" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Иркутский клуб "Байкал-Энергия" разгромил кемеровский "Кузбасс" со счетом 11:6 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей забитыми мячами отметились Павел Дубовик (6-я, 51-я, 86-я минуты), Егор Егорычев (21), Илья Грачев (23, 40), Максим Ширяев (38, 82) и Александр Егорычев (39, 59, 70). У проигравших отличились Денис Игошин (9), Олег Земцов (16), Денис Криушенков (52), Владимир Каланчин (54), Богдан Павенский (61) и Вячеслав Швецов (66).

В турнирной таблице Восточной конференции "Байкал-Энергия" занимает второе место, набрав в 16 матчах 31 очко, "Кузбасс" с 10 очками после 14 игр идет четвертым.

В следующем матче "Байкал-Энергия" в гостях сыграет с красноярским "Енисеем", "Кузбасс" на своем льду примет хабаровский "СКА-Нефтяник". Обе встречи пройдут 28 декабря.