Олимпийский чемпион по хоккею Виталий Прохоров отмечает 50-летие

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1992 года, бывший нападающий "Спартака" Виталий Прохоров, также выступавший в середине 90-х годов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отмечает 50-летний юбилей.

Заниматься хоккеем Прохоров начал в ДЮСШ "Спартак". Во взрослой команде красно-белых он выступал с 1984 по 1992 год. Многим памятна история, из-за которой он до 20 лет был невыездным из-за инцидента с избиением шведского школьника - позднее сам Прохоров признал, что не понимал всю серьезность происшествия. Дело дошло до КГБ - спасло вмешательство легендарного Бориса Майорова, который добился того, чтобы Прохорова со временем стали выпускать за границу.

В 1991 году Прохоров установил личный рекорд результативности за "Спартак" - 31 очко в 42 матчах. Это помогло ему попасть в сборную СССР на Кубок Канады того же года, а затем - и на Олимпийские игры в Альбервилле. На Олимпиаде Прохоров как левый нападающий выступал в своей спартаковской тройке с Николаем Борщевским и Игорем Болдиным и в восьми матчах набрал шесть очков. В том же году он участвовал в чемпионате мира, который стал первым для сборной России.

В 1992 году Прохоров был выбран на драфте НХЛ клубом "Сент-Луис Блюз" под 64-м номером. За "Сент-Луис" он провел три сезона, из которых наиболее успешным стал сезон-1993/94, в 55 матчах которого он набрал 25 очков (15+25). Немало матчей он провел за фарм-клуб "Сент-Луиса", куда его отправляли во многом из-за того, что он не смог сработаться с лидером команды Бреттом Халлом.

Форвард также за границей выступал за шведский "Ферьестад" (1995/96) и швейцарский "Давос" (1998/99). В "Спартаке" он провел еще один полноценный сезон-1997/98. Тогда он стал лучшим снайпером чемпионата страны, получил приз "Золотой шлем" и выступил на чемпионате мира, где был капитаном сборной России. После ухода из "Спартака" поиграл также за ЦСКА и "Ак Барс" (в сезоне-1998/99), магнитогорский "Металлург" (1999/00), "Витязь" и "Ладу" (2000/01).

Пребывание на Валааме

По завершении хоккейной карьеры Прохоров работал в строительном бизнесе, после чего отправился на два года на остров Валаам, где жил в монастыре. После возвращения он вернулся в хоккей на тренерскую работу, возглавив фарм-клуб "Крыльев Советов", а затем - вторую команду "Спартака".

В сезоне-2015/16 Прохоров был главным тренером юниорской сборной России (до 18 лет), которая была создана на базе возглавляемого им Центра имени Тихонова в Новогорске. Команда выступала в чемпионате Молодежной хоккейной лиги и готовилась к чемпионату мира. Однако из-за наличия у ряда игроков следов мельдония Минспорт и Федерация хоккея России приняла решение не отправлять команду на мировое первенство - на турнир поехали хоккеисты, родившиеся годом раньше.

На льду никому спуску не давал

Партнер Прохорова по "Спартаку" и сборной СНГ Игорь Болдин отметил, что форвард на льду отличался жесткостью. "Виталик на льду был очень злой - если его заденут, то он спуску никому не давал. На пятачке он неплохо работал - мог добить, смять, ну и бросал неплохо. Но в жизни он был совсем другой. С детьми много работал, а это не каждому дано", - рассказал он ТАСС.

По его словам, каждый игрок их тройки дополнял друг друга. "Я был распасовщиком, Коля (Борщевский) мог забить, а Виталик мог побороться, в обороне отработать. Мы учились в одной школе с шестого класса, Виталий на два года младше меня, а я постарше, и играли всю жизнь в одной команде", - отметил он.

Пребывание на Валааме помогло Прохорову в жизни, считает Болдин. "Во всем у него сейчас порядок: в питании себя придерживает, ограничивает, жизнь направил совсем в другое русло. Когда приехал, чувствовалось, что он был религиозным, а потом это стало потихоньку из него уходить, возвращается на свои места. Пребывание на Валааме ему помогло во всем - если бы он не поехал туда, то не знаю, как это бы все закончилось. Два года он провел не просто так, подумал, как дальше жить", - подчеркнул он.