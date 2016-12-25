Олимпийский комитет России выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны.

"Выражаем соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы Ту-154 Минобороны России. Скорбим вместе со всей страной", - говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.