Реванш между бойцами UFC Веласкесом и Вердумом отменен

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Кейн Веласкес отстранен от участия в турнире UFC 207, в связи с чем не состоится его поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

30 декабря Веласкес должен был провести реванш против Вердума. Первый бой между этими соперниками прошел летом 2015 года, тогда бразилец победил удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC.

"Атлетическая комиссия штата Невада проинформировала нас, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207. Мы отстранили бойца", - говорится в сообщении.