Реванш между бойцами UFC Веласкесом и Вердумом отменен

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Кейн Веласкес отстранен от участия в турнире UFC 207, в связи с чем не состоится его поединок с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщает пресс-служба организации.
30 декабря Веласкес должен был провести реванш против Вердума. Первый бой между этими соперниками прошел летом 2015 года, тогда бразилец победил удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC.
"Атлетическая комиссия штата Невада проинформировала нас, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207. Мы отстранили бойца", - говорится в сообщении.