"Челси" намерен приобрести вратаря Облака в случае ухода Куртуа

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Челси" намерен приобрести вратаря испанского "Атлетико" Яна Облака в случае ухода голкипера Тибо Куртуа. Об этом сообщает издание As.
Отмечается, что Куртуа отказался продлевать контракт с "Челси", срок действия которого заканчивается в 2019 году. Главным претендентом на 24-летнего бельгийца является испанский "Реал". Облак является главным кандидатом ему на замену.
Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Куртуа стал игроком "Челси" в 2011 году, но до 2014 года выступал на правах аренды за "Атлетико". В нынешнем сезоне в его активе 17 игр и 11 пропущенных голов.