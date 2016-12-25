"Водник" обыграл казанское "Динамо" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Архангельский "Водник" одержал победу над казанским "Динамо" со счетом 5:3 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей забитыми мячами отметились Янис Бефус (21-я, 85-я минуты), Алексей Гладышев (29), Иван Козлов (47) и Сергей Калинин (61). У проигравших отличились Евгений Волшужев (18, 23) и Рамиль Ибрагимов (87).

В турнирной таблице Западной конференции "Водник" занимает второе место, набрав в 14 матчах 34 очка, "Динамо" с 14 очками после 16 игр идет пятым.

В следующем матче "Водник" в гостях сыграет с кировской "Родиной", "Динамо" встретится с одноименным клубом из Москвы.

В другой встрече кировская "Родина" дома обыграла московское "Динамо" со счетом 6:5.