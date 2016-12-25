"Спартак" намерен выкупить права на футболиста "Лацио" Маурисио за €3 млн

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" намерен выкупить права на защитника итальянского "Лацио" Маурисио за €3 млн. Об этом сообщает портал cittaceleste.
В настоящий момент 28-летний бразилец выступает за красно-белых на правах аренды. Отмечается, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен игрой футболиста. Если "Спартак" захочет выкупить трансфер Маурисио, то команде придется заплатить порядка €3 млн.
Маурисио выступает за "Спартак" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в разных турнирах и забил один мяч.