"Спартак" намерен выкупить права на футболиста "Лацио" Маурисио за €3 млн

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" намерен выкупить права на защитника итальянского "Лацио" Маурисио за €3 млн. Об этом сообщает портал cittaceleste.

В настоящий момент 28-летний бразилец выступает за красно-белых на правах аренды. Отмечается, что главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен игрой футболиста. Если "Спартак" захочет выкупить трансфер Маурисио, то команде придется заплатить порядка €3 млн.

Маурисио выступает за "Спартак" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей в разных турнирах и забил один мяч.