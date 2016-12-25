"Авангард" обыграл "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил челябинский "Трактор" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков (22-я минута), Максим Пестушко (24) и Илья Михеев (42). У проигравших отличился Николай Белов (43).

"Авангард" после 44 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 баллов. "Трактор" занимает четвертое место, набрав 75 баллов после 44 игр.

В следующем матче "Авангард" 28 декабря в гостях встретится с астанинским "Барысом", "Трактор" 3 января также на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".