"Авангард" обыграл "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил челябинский "Трактор" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков (22-я минута), Максим Пестушко (24) и Илья Михеев (42). У проигравших отличился Николай Белов (43).
"Авангард" после 44 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 баллов. "Трактор" занимает четвертое место, набрав 75 баллов после 44 игр.
В следующем матче "Авангард" 28 декабря в гостях встретится с астанинским "Барысом", "Трактор" 3 января также на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".