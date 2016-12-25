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"Авангард" обыграл "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
25 декабря, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
"Авангард" после 44 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции
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Болельщики "Авангарда"

Болельщики "Авангарда"

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Омский "Авангард" победил челябинский "Трактор" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков (22-я минута), Максим Пестушко (24) и Илья Михеев (42). У проигравших отличился Николай Белов (43).

"Авангард" после 44 матчей идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 87 баллов. "Трактор" занимает четвертое место, набрав 75 баллов после 44 игр.

В следующем матче "Авангард" 28 декабря в гостях встретится с астанинским "Барысом", "Трактор" 3 января также на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом".

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