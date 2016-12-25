Тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу дисквалифицирован на два матча

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баджеревича на два матча за неспортивное поведение. Об этом сообщает портал hayat.ba.
Инцидент случился во встречей с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Матч состоялась 13 ноября в Пирее и завершилась со счетом 1:1.
Таким образом, Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства - против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня. Кроме того, специалист оштрафован на 5 тысяч франков.
Сборная Боснии занимает третье место в группе H после четырех матчей, имея в активе семь очков.