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Тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу дисквалифицирован на два матча

Спорт
25 декабря, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Мехмед Баджеревич наказан за неспортивное поведение в матче отбора ЧМ-2018 с командой Греции
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баджеревича на два матча за неспортивное поведение. Об этом сообщает портал hayat.ba.

Инцидент случился во встречей с командой Греции в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Матч состоялась 13 ноября в Пирее и завершилась со счетом 1:1.

Таким образом, Баждаревич пропустит ближайший матч квалификации мирового первенства - против команды Гибралтара на своем поле 25 марта. Согласно наказанию ФИФА, дисквалификация на второй матч является условной, и тренер сможет присутствовать на скамейке запасных в домашней встрече со сборной Греции 9 июня. Кроме того, специалист оштрафован на 5 тысяч франков.

Сборная Боснии занимает третье место в группе H после четырех матчей, имея в активе семь очков.

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