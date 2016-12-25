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Мозякин стал лучшим снайпером в истории магнитогорского "Металлурга"

Спорт
25 декабря, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Хоккеист забросил свою 220 шайбу в составе клуба в матче с "Барысом"
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Сергей Мозякин

Сергей Мозякин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал лучшим снайпером хоккейного клуба в его истории.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Барыса" (5:3) Мозякин забросил одну шайбу, которая стала для него 220-й за "Металлург". Предыдущим рекордсменом клуба был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах.

Мозякин выступает за "Металлург" с 2011 года. Ранее он стал лучшим бомбардиром команды, также превзойдя Корешкова, в активе которого значилось 436 очков.

 

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