"СКА-Нефтяник" потерпел первое поражение в сезоне чемпионата России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Хабаровский "СКА-Нефтяник" проиграл красноярскому "Енисею" со счетом 4:8 в гостевом матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе победителей по дублю оформили Юрий Викулин (30-я и 61-я минуты) и Алмаз Миргазов (33, 43), также голы на счету Вячеслава Вдовенко (44), Дмитрия Логинова (49), Олега Толстихина (79), на 86-й минуте Максим Ишкельдин забил в свои ворота. У проигравших отличились Артем Бондаренко (1, 89), Кристофер Фагерстрем (48) и Александр Антипов (55).
Для хабаровского клуба это первое поражение в сезоне чемпионата России, до этого они выиграли все 15 матчей.
В турнирной таблице Восточной конференции "СКА- Нефтяник" сохраняет лидерство, набрав 45 очков, "Енисей" с 27 баллами идет третьим.
В следующем матче 28 декабря "СКА-Нефтяник" в гостях сыграет с "Кузбассом", "Енисей" в тот же день примет "Байкал-Энергию".