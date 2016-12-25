Шоу олимпийских чемпионок по синхронному плаванию перенесено из-за траура

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Шоу олимпийских чемпионок по синхронному плаванию перенесено на другой день в связи с трауром по погибшим в результате крушения самолета Ту-154 министерства обороны. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

Шоу, которое должно было пройти в бассейне дворца спорта "Динамо" на Водном стадионе, изначально было запланировано на 26 декабря. Как сообщил Власенко, мероприятие состоится 9 января.

Мероприятие, традиционно проходящее каждый год, представляют трехкратные олимпийские чемпионки Мария Киселева и Ольга Брусникина. В этом году в шоу примут участие победившая на Олимпиаде-2016 сборная России под руководством Татьяны Покровской, пятикратные олимпийские чемпионки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, воспитанницы спортивных школ по прыжкам в воду и художественной гимнастике. В программе шоу Федерация синхронного плавания России назовет лучших спортсменов и тренеров года.

Самолет, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа - военнослужащие, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова, потерпел крушение возле Сочи. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Позднее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы.