Нападающий "Барыса" Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нападающий астанинского "Барыса" Найджел Доус установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству хет-триков.

В победном матче против магнитогорского "Металлурга" (5:3) Доус оформил свой восьмой хет-трик в КХЛ и обошел по этому показателю игрока "Магнитки" Сергея Мозякина.

Доус выступает за "Барыс" с 2011 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 41 встрече и набрал 40 очков (25 шайб + 15 передач).