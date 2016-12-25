Сборная Украины по футболу не будет проводить зимний сбор

СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО СШАМеждународная панорама 25 декабря, 19:56
Панихиды по жертвам авиакатастрофы Ту-154 пройдут во всех православных храмахОбщество 25 декабря, 19:42
Младший сын Лукашенко признался, что не очень хотел бы становиться преемником отцаМеждународная панорама 25 декабря, 19:36
СКА одержал девятую победу подряд, обыграв "Нефтехимик" в матче КХЛСпорт 25 декабря, 19:34
Журналисты скорбят о своих погибших в катастрофе Ту-154 коллегахОбщество 25 декабря, 19:30
Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154Международная панорама 25 декабря, 19:21
Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"Спорт 25 декабря, 19:08
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154Происшествия 25 декабря, 19:06
Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018Спорт 25 декабря, 19:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство сборной Украины по футболу отказалось от проведения зимних сборов. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко, чьи слова приводит украинская газета "Вести".
"Вероятно, этой зимой такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились, - сказал Шевченко. - Наша цель - организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды".
15 июля стало известно, что Шевченко назначен на пост главного тренера украинской сборной. В отборочной группе к чемпионату мира 2018 года команда идет на втором месте после четырех игр, имея в активе восемь баллов.