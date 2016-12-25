Сборная Украины по футболу не будет проводить зимний сбор

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство сборной Украины по футболу отказалось от проведения зимних сборов. Об этом сообщил главный тренер команды Андрей Шевченко, чьи слова приводит украинская газета "Вести".

"Вероятно, этой зимой такой сбор не состоится, но мы попробуем спланировать заранее календарь на будущую зиму, чтобы окна для подготовки национальной сборной в межсезонье появились, - сказал Шевченко. - Наша цель - организовать зимой большой тренировочный лагерь, куда мы могли бы вызвать широкий круг кандидатов, посмотреть игроков олимпийской и юниорских сборных, провести совместные тренировки, занятия. Такой информационный сбор полезен для создания вертикали подготовки сборных разных возрастов, а также для адаптации молодежи и новичков к требованиям тренерского штаба, системе тренировок национальной команды".

15 июля стало известно, что Шевченко назначен на пост главного тренера украинской сборной. В отборочной группе к чемпионату мира 2018 года команда идет на втором месте после четырех игр, имея в активе восемь баллов.