Футболист мадридского "Реала" Кроос может перейти в "Ювентус"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Футболист мадридского "Реала" Тони Кроос может перейти в туринский "Ювентус". Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

По данным издания, туринский клуб готов купить 26-летнего полузащитника за €60 млн уже в зимнее трансферное окно. Если сделка не состоится, то запасными вариантами являются Марко Верратти из французского ПСЖ и Иван Ракитич из "Барселоны".

В текущем сезоне Кроос провел за "Реал" 20 официальных матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отметился 11 голевыми передачами.