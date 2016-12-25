Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Баскетболисты "Пармы" потерпели 11-е поражение подряд, уступив УНИКСу в Единой лиги ВТБ

Спорт
25 декабря, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Баскетболисты казанского УНИКСа в овертайме одержали победу над пермской "Пармой" со счетом 105:98
Материал из 1 страницы
Игрок УНИКСа Костас Каймакоглу

Игрок УНИКСа Костас Каймакоглу

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты казанского УНИКСа в овертайме одержали победу над пермской "Пармой" со счетом 105:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

В составе победителей самым результативным стал Орландо Джонсон, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил Хоакин Колом (20 очков + 12 передач). Хозяевам наибольшее количество баллов принес Данило Анджушич - 40.

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны.

В следующем матче 8 января УНИКС, одержавший пятую победу подряд, на выезде сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью". "Парма", проигравшая все 11 встреч в текущем чемпионате, днем ранее примет саратовский "Автодор".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
3
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы
4
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Темы дня