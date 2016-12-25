Баскетболисты "Пармы" потерпели 11-е поражение подряд, уступив УНИКСу в Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Баскетболисты казанского УНИКСа в овертайме одержали победу над пермской "Пармой" со счетом 105:98 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В составе победителей самым результативным стал Орландо Джонсон, набравший 34 очка. Дабл-дабл оформил Хоакин Колом (20 очков + 12 передач). Хозяевам наибольшее количество баллов принес Данило Анджушич - 40.
Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Министерства обороны.
В следующем матче 8 января УНИКС, одержавший пятую победу подряд, на выезде сыграет с краснодарским "Локомотивом-Кубанью". "Парма", проигравшая все 11 встреч в текущем чемпионате, днем ранее примет саратовский "Автодор".