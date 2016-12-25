Глава комиссии спортсменов МОК выступила за участие игроков НХЛ в Олимпиаде-2018

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Анджела Руджеро выступила за участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Слова Руджеро приводит портал Insidethegames.

Международная федерация хоккея (IIHF) и МОК в декабре провели переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию хоккеистов лиги в Олимпиаде 2018 года. Позднее было объявлено, что НХЛ даст ответ по данному вопросу до 15 января.

"Очень важно обеспечить участие игроков НХЛ в Олимпиаде, - сказала Руджеро. - Конечно, Игры состоятся и без хоккея, однако здесь все иначе. Олимпиада может оказать значительное влияние на развитие спорта у принимающей стороны, с этой точки зрения было бы очень плохо, если бы игроки НХЛ не смогли выступить".

Игроки НХЛ участвуют в зимних Олимпиадах с 1998 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.