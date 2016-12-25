Миллер: доходы могут позволить "Зениту" развиваться и без "Газпрома"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доходы "Зенита" могут позволить российскому футбольному клубу развиваться и существовать и без "Газпрома". Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, слова которого приводит пресс-служба санкт-петербургского клуба.

"Финансовая составляющая на сегодняшний день для "Зенита" такова по доходам, что клуб абсолютно спокойно может существовать и развиваться и без "Газпрома". Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития", - сказал Миллер.

"Зенит" после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 35 баллов. В 1/16 финала Лиги Европы санкт-петербургский клуб сыграет с бельгийским "Андерлехтом".