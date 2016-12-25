"Спартак" намерен приобрести футболиста "Интера" Йоветича

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" намерен приобрести футболиста итальянского "Интера" Стевана Йоветича, который отказал российскому клубу летом. Об этом сообщает итальянское издание Europa Calcio.

Йоветич является одной из целей главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, однако "Интер" просит за черногорского футболиста €15 млн.

Заполучить 27-летнего нападающего хочет также китайский клуб, но сам футболист не намерен покидать Европу. Также Йоветича готова приобрести итальянская "Фиорентина".

В текущем сезоне Йоветич провел пять официальных матчей за "Интер".