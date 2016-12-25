Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Спартак" намерен приобрести футболиста "Интера" Йоветича

Спорт
25 декабря, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Миланский клуб просит за черногорского нападающего €15 млн
Материал из 1 страницы
Стеван Йоветич

Стеван Йоветич

© AP Photo/Marco Vasini, архив

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" намерен приобрести футболиста итальянского "Интера" Стевана Йоветича, который отказал российскому клубу летом. Об этом сообщает итальянское издание Europa Calcio.

Йоветич является одной из целей главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, однако "Интер" просит за черногорского футболиста €15 млн.

Заполучить 27-летнего нападающего хочет также китайский клуб, но сам футболист не намерен покидать Европу. Также Йоветича готова приобрести итальянская "Фиорентина".

В текущем сезоне Йоветич провел пять официальных матчей за "Интер".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Фото
Эпизод матча "Спартак" - "Локомотив"
8
Ретро, Сталин и "Победа": ХК "Спартак" одержал победу в свой юбилей
Хоккеисты сборной России
10
Российские хоккеисты заняли второе место на Кубке Первого канала
Криштиану Роналду
14
Хет-трик Роналду помог "Реалу" выиграть клубный чемпионат мира
Интересное
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Матч на все времена. Дерби "Спартак" — ЦСКА в фотографиях
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет
2
Захарова: "радость" по поводу аварии Ту-154 выражают киевские радикалы и националисты
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Источник: версия теракта в расследовании крушения Ту-154 не является основной
5
Александр Бречалов: в ближайшей перспективе у нас война, настоящая война за экологию
6
Биография Елизаветы Глинки
7
В штабе Трампа пообещали отменить до 70% указов Обамы
Темы дня