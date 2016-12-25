Волейболисты московского "Динамо" победили "Факел" в матче чемпионата России

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило новоуренгойский "Факел" со счетом 3-1 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по волейболу.

Для московского клуба данная победа стала 11-й подряд в текущем сезоне.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, встреча состоится в Новом Уренгое 8 января.

Остальные результаты игрового дня:

"Локомотив" - "Кузбасс" - 3-0

"Нефтяник" - "Енисей" - 2-3

"Урал" - "Белогорье" - 3-1

"Югра-Самотлор" - "Нова" - 1-3

"Газпром-Югра" - "Динамо-ЛО" - 1-3

"Зенит" - "Динамо" (Краснодар) - 3-0.