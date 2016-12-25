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Боксер Блэкуэлл вышел из комы после полученных во время спарринга травм

Спорт
25 декабря, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Британский боксер во второй раз впадает в кому
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© EPA/SANTI DONAIRE

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Ник Блэкуэлл вышел из комы, в которую он впал из-за полученной во время спарринга гематомы мозга. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что 26-летний боксер получил тяжелую травму во время спарринг-сессии, проведенной в ноябре. Позднее он почувствовал себя хуже, после чего впал в кому. Спортсмен пришел в сознание 16 декабря, его восстановление займет несколько месяцев, после чего ему потребуется операция.

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Руководство Британского совета по управлению боксом намерено провести расследование проведения несанкционированной спарринг-сессии с участием боксера. Его соперник по спаррингу, Хасан Каркарди, вместе с тренером Лайамом Уильямсом временно отстранены от занятий и соревнований.

Блэкуэлл не впервые впадает в кому после полученных травм. Весной текущего года он получил тяжелые повреждения в поединке с соотечественником Крисом Юбенком-младшим, после чего был введен в состояние искусственной комы. Тогда врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг.

Блэкуэлл завоевал титул чемпиона Великобритании в весовой категории до 72,6 кг в июне прошлого года и затем дважды его защитил, после чего уступил Юбенку-младшему. Это поражение стало для Блэквелла четвертым при 19 победах (8 нокаутом) и одной ничьей. После этого, в начале нынешнего года, он завершил карьеру.

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