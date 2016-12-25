Боксер Блэкуэлл вышел из комы после полученных во время спарринга травм

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 летКультура 26 декабря, 2:04
Кадыров присвоил детской больнице в Грозном имя Елизаветы ГлинкиОбщество 26 декабря, 2:03
СМИ: "Ливерпуль" намерен приобрести футболиста "Спартака" ПромесаСпорт 26 декабря, 1:55
Два подводных аппарата в ближайшие часы прибудут на место крушения Ту-154Происшествия 26 декабря, 1:30
"Кливленд" победил "Голден Стэйт" в матче НБАСпорт 26 декабря, 1:24
Республиканцы отвергли обвинения в попытке сравнить Трампа с Иисусом на РождествоМеждународная панорама 26 декабря, 1:09
Состояние актрисы Кэрри Фишер стабилизировалось после сердечного приступаКультура 26 декабря, 0:44
Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд стартует в КанадеСпорт 26 декабря, 0:40
"Автомобилист" и минское "Динамо" начинают борьбу за Кубок Шпенглера по хоккеюСпорт 26 декабря, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Ник Блэкуэлл вышел из комы, в которую он впал из-за полученной во время спарринга гематомы мозга. Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что 26-летний боксер получил тяжелую травму во время спарринг-сессии, проведенной в ноябре. Позднее он почувствовал себя хуже, после чего впал в кому. Спортсмен пришел в сознание 16 декабря, его восстановление займет несколько месяцев, после чего ему потребуется операция.
Руководство Британского совета по управлению боксом намерено провести расследование проведения несанкционированной спарринг-сессии с участием боксера. Его соперник по спаррингу, Хасан Каркарди, вместе с тренером Лайамом Уильямсом временно отстранены от занятий и соревнований.
Блэкуэлл не впервые впадает в кому после полученных травм. Весной текущего года он получил тяжелые повреждения в поединке с соотечественником Крисом Юбенком-младшим, после чего был введен в состояние искусственной комы. Тогда врачи диагностировали у спортсмена кровоизлияние в мозг.
Блэкуэлл завоевал титул чемпиона Великобритании в весовой категории до 72,6 кг в июне прошлого года и затем дважды его защитил, после чего уступил Юбенку-младшему. Это поражение стало для Блэквелла четвертым при 19 победах (8 нокаутом) и одной ничьей. После этого, в начале нынешнего года, он завершил карьеру.