Боксер Гассиев может провести бой против поляка Гловацкого

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Мурат Гассиев может провести бой против поляка Кшиштофа Гловацкого. Об этом сообщил промоутер польского боксера Анджей Василевский, слова которого приводит портал Ringpolska.

Гассиев в начале декабря победил по очкам соотечественника Дениса Лебедева и завоевал титул IBF. Василевский отметил, что поединок между боксерами может пройти в США.

"Гловацкий дважды боксировал в эфире американского телевидения, - сказал Василевский. - Промоутеры Гассиева хотят продвигать его в США и ищут подходящего соперника. Гловацкий известен американской аудитории и отлично подходит для этого боя".

На счету 23-летнего Гассиева 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения. 30-летний Гловацкий провел 27 боев на профессиональном ринге, одержав 26 побед (16 - нокаутом) и потерпев одно поражение.