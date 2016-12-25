"Ливерпуль" и "Челси" заинтересованы в приобретении вратаря Харта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английские футбольные клубы "Ливерпуль" и "Челси" заинтересованы в приобретении голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Об этом сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что 29-летний вратарь может перейти в один из указанных клубов летом.

В текущем сезоне Харт выступает за итальянский "Торино" на правах аренды, провел за клуб 16 матчей в четырех из которых не пропустил.