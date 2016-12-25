Футболист Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий английских футбольных клубов "Тоттенхэм" и "Фулхэм" Клинт Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил генеральный директор клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Сиэтл Саундерс", за который выступает футболист, Гарт Лагеруи, слова которого приводит портал Fox Sports.

33-летний нападающий не выходил на поле с августа текущего года после того, как ему был поставлен диагноз аритмия. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

"Мы не знаем, будет ли он играть в футбол и на каком уровне", - сказал Лагеруи.

Демпси перешел в "Сиэтл" в 2013 году. За "Фулхэм" и "Тоттенхэм" он выступал с 2007 по 2013 год. В составе сборной США стал серебряным призером Кубка конфедераций 2009 года, который прошел в ЮАР.