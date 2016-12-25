"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении футболиста "Шальке" Майера

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении полузащитника немецкого "Шальке" Макса Майера. Об этом сообщает британская газета Sun.
Отмечается, что сделка может состояться летом 2017 года. "Тоттенхэм" должен будет заплатить за 21-летнего игрока €30 млн.
Майер является воспитанником "Шальке", за основную команду клуба выступает с 2013 года. В текущем сезоне он провел за "Шальке" 21 матч, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.