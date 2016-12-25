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Чемпионка ОИ-2014 горнолыжница Файт во вторник возобновит выступления после травмы

Спорт
25 декабря, 22:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Спортсменка получила разрыв связок в октябре 2015 года
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Анна Файт

Анна Файт

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2014 года австрийская горнолыжница Анна Файт (до замужества - Феннингер) во вторник возобновит выступления после полученной 14 месяцев назад травмы. Слова спортсменки приводит агентство France Press.

Спортсменка получила разрыв крестообразной и медиальной коллатеральной связок в октябре 2015 года, с тех пор она не принимала участия в соревнованиях. Ожидается, что 27-летняя горнолыжница примет участие в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии во вторник.

"Я чувствую, что готова вернуться, - сказала Файт. - Физически я нахожусь на том же уровне, что и до травмы, но в ходе тренировок наметился прогресс".

На Играх в Сочи австрийская спортсменка также завоевала серебряную медаль.

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