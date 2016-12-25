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"Бостон" победил "Нью-Йорк" в матче чемпионата НБА

Спорт
25 декабря, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 119:114
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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Бостон" одержал победу над "Нью-Йорком" со счетом 119:114 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард "Нью-Йорка" Кармело Энтони (29 очков), у "Бостона" самым результативным стал разыгрывающий защитник Аайзея Томас (27).

В турнирной таблице Восточной конференции "Бостон" идет на третьей позиции, одержав победы в 17 матчах из 31. "Нью- Йорк", в активе которого 15 побед в 30 встречах, идет на пятой позиции.

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